Colega de Ricardinho espeta lasca de madeira na perna durante encontro particular

Bebé, jogador do Inter Movistar, onde alinha o português Ricardinho, espetou uma lasca de madeira na perna durante o encontro particular com o Burela.O pedaço do piso, com 10 centímetros de comprimento, originou um corte na perna direita, que teve de ser suturada com cinco pontos. O espanhol partilhou depois imagens impressionantes da perna e do objeto nas redes sociais."Obrigado a todos pelas mensagens de apoio e ânimo. Tudo não passou de um susto dentro da gravidade (foram só 10 cm de lasca). Brevemente estarie de volta", escreveu Bebé.