Começa a Taça da Liga

Arranca hoje, no Pavilhão Multiusos de Sines, a quarta edição da Taça da Liga de futsal, que se disputa até domingo. Para esta prova qualificaram-se os oito primeiros classificados no final da primeira volta do campeonato.Benfica, Sporting, Modicus, Fundão, Leões Porto Salvo, Eléctrico, Sp. Braga e Futsal Azeméis são as formações que se apuraram para esta ‘final eight’ da competição. Em três edições, houve dois vencedores: Sporting, por duas vezes, e o Benfica no ano passado.O Sporting tem sido uma presença assídua no jogo decisivo. Na época 2015/16, os leões tiveram de ultrapassar o Burinhosa (4-3) e o Modicus (5-2) para chegarem à final com o Fundão, partida que venceram (2-0) conquistando assim a primeira edição da Taça da Liga, que decorreu no Pavilhão Dr. Salvador Machado, em Oliveira de Azeméis. No ano seguinte (2016/17), a formação leonina voltou a chegar à final e defrontou novamente o Fundão, ganhando (4-0) no Pavilhão Multiusos de Gondomar. Antes, os verdes e brancos tinham eliminado o Sp. Braga (6-1) nos quartos-de-final, e o Modicus (5-2) nas ‘meias’.Quanto ao Benfica, registou nos dois primeiros anos uma má campanha na prova, tendo sido eliminado sempre nos quartos-de-final pelo Fundão, por 1-0 (2015/16) e depois por 4-2 (2016/17).A 3ª edição da Taça da Liga trouxe, finalmente, aquilo de que muitos adeptos do futsal estavam à espera: um dérbi entre Sporting e Benfica. Nessa época (2017/18) o conjunto orientado por Nuno Dias eliminou o Unidos Pinheirense, com uma goleada de 7-1, e o Fundão - finalista vencido dos dois anos anteriores - por 2-1.Já a equipa comandada por Joel Rocha venceu o primeiro jogo na competição ao afastar o Belenenses (3-1), superando depois o Sp. Braga numa meia-final com nove golos (6-3). No jogo das decisões, o dérbi terminou com a equipa encarnada a levantar o troféu pela primeira vez na sua história depois de levar de vencida a formação leonina, por 5-2, no Pavilhão Multiusos de Sines.O mesmo palco onde a quarta edição da competição arranca hoje, às 18 horas, com um apetecível Fundão-Sp. Braga. Às 20h30 começa o Leões de Porto Salvo-Modicus, que se antevê emocionante e equilibrado.