Comitiva da Seleção Nacional de futsal votou hoje na Holanda para as legislativas

Um dia após a vitória sobre a Sérvia no arranque do Euro'2022, em Amesterdão (Holanda), a comitiva da Seleção Nacional viajou esta quinta-feira até Haia para exercer o voto antecipado para as eleições legislativas, agendadas para dia 30.Jogadores, equipa técnica e estrutura da Seleção votaram na secção consular Embaixada de Portugal, informou a Federação Portuguesa de Futebol.