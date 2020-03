Coronavírus: Benfiquista Robinho garante que "ainda há pessoas que desobedecem"

Robinho continua a exercitar-se em casa agora que as competições de futsal estão paradas face à pandemia do novo coronavírus. O futsalista do Benfica tem falado com familiares no Brasil, o país-natal, que lhe têm relatado algumas ações irresponsáveis.





"Tenho falado com os meus familiares, que estão no Brasil, e eles já se começaram a consciencializar, contudo, ainda há pessoas que desobedecem e julgam que esta situação não é grave. Espero que estas pessoas tenham consciência e fiquem em casa porque esta é a melhor maneira de controlarmos esta conjuntura. Vamos seguir as ordens da Organização Mundial de Saúde e tudo aquilo que o governo decretar", vincou em declarações transcritas no site oficial dos encarnados.O internacional russo explicou com está a lidar com a situação: "Só tenho saído para realizar as compras essenciais ou ir à farmácia por alguma necessidade. Fiquem em casa, obedeçam e lembrem-se que somos fortes. Já passámos por situações piores e, juntos, vamos conseguir passar mais uma."