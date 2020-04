Coronavírus: Futura equipa de Ricardinho sagra-se campeã francesa pela primeira vez

O ACCS Paris, futura equipa do português Ricardinho, foi esta quinta-feira declarado campeão francês de futsal, após o cancelamento do campeonato, que liderava, pela Federação Francesa de Futebol (FPF), devido à pandemia de covid-19.

O ala luso, de 34 anos, que joga nos espanhóis do Inter Movistar, assinou em janeiro um contrato até ao final da época 2022/23 com o clube parisiense, que, desta forma, vai disputar pela primeira vez a Liga dos Campeões.

O primeiro titulo de campeão da história do emblema parisiense fica a dever-se à decisão de dar por concluído o 'championnat', após 15 das 22 jornadas, numa altura em que liderava a competição com oito pontos de vantagem sobre o Orchies Pévèle e 13 sobre o Sporting de Paris.

Face ao prolongamento do confinamento até 11 de maio, a FFF anunciou hoje o fim dos campeonatos de futebol femininos, amadores, abaixo do terceiro escalão, de camadas jovens e de futsal, deixando em aberto a possibilidade de conclusão das 'Ligue 1' e 'Ligue 2' e do 'National 1' [terceiro escalão], assim como da Taça de França.

A FFF vai definir as classificações das competições canceladas através do coeficiente de pontos por jogo, admitindo criar um fundo para apoiar os clubes.

Em Espanha, o principal escalão de futsal foi interrompido devido ao novo coronavírus após 23 jornadas, com o Inter Movistar no primeiro lugar, com mais dois pontos do que o atual campeão, FC Barcelona.

