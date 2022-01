Covid-19 afeta Holanda

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Holanda, país anfitrião do Euro’2022 de futsal e adversário de Portugal no grupo A, ficou sem opositor para realizar dois jogos de preparação, em casa, que estavam marcados para o fim de semana. A seleção da Áustria, que não vai disputar o Europeu, recusou viajar para a Holanda e a federação ‘laranja’ anunciou, ontem, o cancelamento das duas partidas, justificando que a decisão se deveu “às regras de quarentena mais rígidas” em vigor na Áustria.

Seleção junta-se amanhã

Os 14 eleitos por Jorge Braz para defender o título conquistado em 2018 concentram-se amanhã na Cidade do Futebol. Portugal vai realizar dois particulares (dias 13 e 14) e três dias depois ruma à Holanda. A estreia no Euro é dia 19 frente à Sérvia, no jogo de abertura da prova.