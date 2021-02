Covid-19: Fase final da Champions de futsal alterada para Zagreb

A fase final da Liga dos Campeões de futsal, agendada para decorrer em Minsk e que terá a participação de Benfica e Sporting, vai ser disputada em Zagreb, devido à pandemia da covid-19, anunciou esta terça-feiraa UEFA.

No site oficial, o organismo explicou que a situação epidemiológica na Bielorrússia e as atuais restrições de viagens existentes no país, resultantes das medidas de combate à propagação do novo coronavírus, poderiam impedir algumas equipas que estarem presentes na prova.

A UEFA adiantou que, por essa razão, e depois de falar com as autoridades bielorrussas, optou por procurar por um novo anfitrião, acabando a federação croata por se mostrar disponível para receber a fase decisiva da Champions de futsal.

A competição mantém-se entre 28 de abril e 03 de maio, com o Benfica a defrontar o Kairat Almaty, do Cazaquistão, nos oitavos de final, e o Sporting a defrontar os russos do KPRF, na mesma ronda.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.474.437 mortos no mundo, resultantes de mais de 111 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.