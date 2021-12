Covid-19: Lotação excecional para o Benfica-Levante obriga a teste

Depois das vitórias frente a Haladás (8-3) e Uragan (4-0), nas duas primeiras jornadas da Ronda de Elite, o Benfica tem este sábado pela frente uma verdadeira final com o Levante, com a certeza de que depende apenas de si para seguir para a final four da UEFA Futsal Champions League."A partida de futsal entre o Benfica e o Levante, hoje, às 20h00 horas, no Pavilhão Fidelidade, terá uma lotação excecional de 2400 lugares, pelo que será necessário aos adeptos presentes apresentarem teste antigénio com validade de 48 horas; ou teste PCR com 72 horas de validade; ou certificado de recuperação", informou este sábado o clube encarnado.Refira-se que Haladás e Uragan já não têm hipóteses de se apurarem para a final four e, por isso, o prato forte é mesmo o Benfica-Levante. Um empate basta aos encarnados para voltarem ao maior palco do futsal europeu seis anos depois.