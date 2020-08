Cristiana Gonçalves reforça equipa de futsal feminino do Sporting

Cristiana Gonçalves vai reforçar a equipa de futsal feminino do Sporting, anunciou este domingo o clube no seu site oficial. A jogadora, de 29 anos, representou o Torre Laranja FC e chega agora a alvalade para integrar o plantel leonino em 2020/2021.





Cristiana Gonçalves fala em "sentimento de missão cumprida", admitindo que já existiam contactos do Sporting para a sua contratação."É um sentimento de missão cumprida. Desde há uns anos para cá que o Sporting CP tem vindo a contactar-me e este ano aconteceu. Sou Sportinguista e vai ser um grande orgulho representar este Clube. Gosto de cumprir todos os objectivos a que me proponho e os objectivos do Sporting CP são elevados. Espero estar à altura", disse em declarações ao site do clube.Além do Torre Laranja FC, Cristiana representou ainda o GCD Del Negro e CRC Quinta dos Lombos.