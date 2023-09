Cristiano Marques admite "honra" e "privilégio" por representar Portugal

Arrancou esta segunda-feira a preparação para a Ronda de Elite de qualificação para o Campeonato de Mundo de 2024 de futsal. Às ordens de Jorge Braz, a Seleção Nacional realizou uma sessão de trabalho em Porto Salvo, que teve Cristiano Marques como porta voz do grupo."É um privilégio e uma grande honra poder integrar esta família vencedora. Este grupo é uma família, todos se ajudam e todos têm muita qualidade", começou por dizer o guarda-redes, de 27 anos e que está em estreia absoluta nos convocados, admitindo: "Na Seleção B joguei com o Pany e o André Coelho, mas há, acima de tudo, um sentimento de responsabilidade ao estar aqui."A jogar atualmente nos belgas do Anderlecht, o guardião que já passou pelo Benfica garantiu que os duelos com Finlândia e Geórgia, para a Ronda de Elite de acesso ao Mundial'2024, são "para vencer". "Queremos somar seis pontos nessas duas partidas", atirou o guarda-redes.Sem esquecer o feito histórico dos sub-19, que ontem conquistaram o Campeonato da Europa ao vencerem a Espanha na final, Cristiano Marques parabenizou o grupo. "Foi espetacular! Um sinal que estamos no bom caminho. As nossas seleções trabalham muito bem, desde a formação aos seniores e esse bom trabalho continua a dar frutos", referiu.