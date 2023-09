Cristiano Marques estreia-se nos convocados da seleção de futsal

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O guarda-redes Cristiano Marques, do Anderlecht, é a novidade na lista de convocados da seleção portuguesa de futsal para os jogos com a Finlândia e com a Geórgia, da ronda de elite de qualificação para o Mundial, divulgada esta segunda-feira.

Cristiano Marques, que soma oito internacionalizações pela seleção sub-21, integra a lista de 15 convocados pelo selecionador Jorge Braz para os dois primeiros encontros da ronda de elite de qualificação para o Campeonato do Mundo de 2024, com a Finlândia, em 16 de setembro, em Helsínquia, e com a Geórgia, quatro dias depois, em Viseu.

A seleção portuguesa, campeã do mundo, intercontinental, e bicampeã europeia, jogará a 6 e 10 de outubro com a Arménia, a outra seleção do grupo E da ronda de elite.

Os vencedores dos grupos garantem a qualificação direta para a fase final do Campeonato do Mundo, ainda sem país organizador, enquanto os quatro melhores segundos classificados se qualificam para um playoff, do qual sairão os últimos dois qualificados europeus.

Sem histórico de confrontos com a Arménia, Portugal soma nove vitórias e uma derrota frente à Geórgia, e três triunfos e um empate frente à Finlândia.

Lista de convocados:

Guarda-redes: Edu (El Pozo Múrcia, Esp), Cristiano Marques (Anderlecht), Bel) e André Correia (Leões Porto Salvo).

Fixos: João Matos (Sporting), André Coelho (FC Barcelona, Esp) e Tomás Paçó (Sporting).

Fixo/Ala: Afonso (Benfica)

Universais: Erick (FC Barcelona, Esp) e Fábio Cecílio (Sporting de Braga).

Alas: Pany (Sporting), Pauleta (Sporting), Tiago Brito (Sporting de Braga), Bruno Coelho (Benfica) e Carlos Monteiro (Benfica).

Pivô: Zicky (Sporting).