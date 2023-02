Daniel Ramos é reforço do Torreense

O Torreense reforçou o plantel com Daniel Ramos, ala/pivô de 34 anos que esteve ao serviço do Burinhosa na primeira metade da época. Enquanto representava a equipa de Alcobaça, o jogador natural de São Tomé e Príncipe marcou 13 golos em 18 jogos.Para além do Burinhosa, jogou no Viseu 2001, nas últimas duas épocas e entre 2016 e 2018, contando com 51 golos em 103 jogos. Foi ao serviço da equipa da Beira Alta que teve a sua melhor prestação, na época de 2017/18 com 32 golos em 34 jogos. No currículo, Daniel representou ainda Leões de Porto Salvo, Vila Verde, Cascais, Reguilas Tires, além de três experiências no estrangeiro: Svarog FC Teplice (República Checa), Imperial Wet (Roménia) e Came Dosson (Itália).O Torreense fecha assim o plantel com o jogador que num total de 168 jogos contabiliza 91 golos: uma média de 0,54 golos por jogo.Autor: Inês Cunha