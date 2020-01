David Lopes antevê jogo com o Sporting: «Há sempre espaço para surpresas»

Sporting e Braga/AAUM defrontam-se, esta sexta-feira, nos quartos-de-final da Taça da Liga. Na antevisão da partida, David Lopes, treinador adjunto dos minhotos, atribuiu favoritismo aos leões, mas salientou a vontade da sua equipa em seguir para a próxima fase.





"Existe um conhecimento muito grande de parte a parte, mas há sempre lugar para surpresas. O Sporting é favorito, este tipo de competições favorece equipas com planteis com mais soluções. Apesar disso, vimos vários jogos do Sporting e estamos preparados".Assumindo que o facto de o Braga/AAUM ter chegado à final na temporada passada não traz mais pressão ao conjunto da cidade dos arcebispos, David Lopes explicou ainda qual a estratégia da equipa para a competição: "Jogamos sempre vencer, mas, neste tipo de competições, chegando perto do final do jogo, temos de pensar se queremos levar o jogo para penáltis ou se queremos tentar vencer nos 40 minutos. Há maior pressão e não podemos correr tanto risco".O embate entre Braga/AAUM e Sporting está agendado para as 18h30 desta sexta-feira.