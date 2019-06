David Luiz vibra com título de futsal do Benfica

David Luiz não é um nome desconhecido para os adeptos portugueses... em especial, para os adeptos do Benfica. O antigo jogador de futebol dos encarnados exultou, este domingo, através das redes sociais, a conquista do 8.º título de campeão nacional de futsal da equipa da Luz, ante o Sporting.





Apesar de não estar de águia ao peito desde 2011 (altura em que se transferiu para o Chelsea), o defesa brasileiro de 32 anos continua a acompanhar (bem perto) as conquistas do Benfica em todas as modalidades. É caso para se dizer: "longe da vista, mas perto do coração".