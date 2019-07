O Portimonense, que fará a sua estreia na 1ª Divisão de futsal na época 2019/20, assegurou os serviços do ala brasileiro Deivão, de 33 anos, que representava o Cascavel, clube do estado do Paraná.O jogador, que iniciou a sua carreira no Corinthians, prepara-se para viver a primeira experiência na Europa e é o quinto reforço dos algarvios para a nova campanha.O guarda-redes Thiago Soares, que jogava em Espanha, no Naturpellet Segovia, o ala Henrique Costa, proveniente do Arménia Travel, da Arménia, o ala/fixo Kennedy Ribeiro (ex-Albufeira Futsal), todos brasileiros, e o ala Nuno Miranda (ex-Fabril do Barreiro) são os outros reforços até agora assegurados pelo Portimonense.Ricardo Páscoa, André Rochato, João Paulo Jerónimo, Filipe Soares e João Silva renovaram, estando ainda alguns lugares em aberto no plantel comandado pelo treinador Pedro Moreira.