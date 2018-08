Deo confiante aponta ao tetracampeonato

Deo já é visto como um ídolo no futsal do Sporting. O ala, de 35 anos, parte com grande ambição para aquela que será a sua 15ª temporada com a camisola dos leões. O brasileiro esteve presente na edição transata da Record Masters Cup, na qual o Sporting se ficou pelo 2º lugar, resultado que Deo quer melhorar, conquistando o triunfo para a equipa de Alvalade.

No entanto, o número 10 dos leões já olha mais além, para aquele que é o principal objetivo da temporada. Deo quer ajudar a sua equipa a fazer aquilo que ainda ninguém conseguiu em Portugal, o tetracampeonato, para, dessa forma, entrar de vez na história do clube e do futsal nacional.

"Ser tetracampeão seria histórico. Não apenas para o clube, mas para o futsal em Portugal, pois ninguém o conseguiu antes. Queremos escrever mais uma página bonita na história deste clube", afirma, referindo que a equipa está a preparar-se bem para a época difícil que se avizinha.

"Ainda estamos em preparação. Estamos a preparar-nos bem para as competições importantes que temos pela frente. É sempre bom começar com vitórias, como fizemos nesta pré-temporada. Estamos num clube grande e o pensamento é sempre vencer. Fico feliz por ajudar a equipa. Vamos continuar a trabalhar para chegar aos jogos oficiais no melhor das nossas capacidades", refere.

Pré-época vitoriosa

Até agora, na pré-temporada, o Sporting soma 2 jogos, tendo batido o Burinhosa (4-0) e o Palma Futsal (3-0). Os leões voltam hoje à ação, no Troféu Stromp, pelas 19h30. Esta será a primeira partida da equipa comandada por Nuno Dias no Pavilhão João Rocha e constituirá a apresentação do plantel aos sócios. Os verdes e brancos medem forças com os Leões de Porto Salvo.