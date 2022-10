Despertar arrasador dá vitória ao Sporting diante do Leões Porto Salvo

O Sporting venceu em Porto Salvo num jogo em que foi claramente melhor após o descanso, depois de uma primeira parte em que Guitta foi a figura, não só pelo golo que marcou, mas principalmente por ser um verdadeiro muro nas intenções dos locais que foram para o intervalo a merecer mais do que o empate.

O Sporting ganhou vantagem através do guarda-redes Guitta, o qual, depois de uma defesa, rapidamente iniciou uma jogada que ele próprio finalizou com um desvio quase sobre a linha de golo. A resposta dos locais surgiu à passagem do minuto 8: João Matos desviou com o braço dentro da área e Bruno Pinto concretizou na cobrança do penálti. A primeira parte não teve mais golos muito por culpa dos guarda redes, principalmente de Guitta com uma mão cheia de intervenções em que mostrou toda a sua classe mundial.

A segunda parte começou... ‘à bomba’: Alex Merlim (22’) deu de novo vantagem aos leões de Alvalade com um grande pontapé, indefensável para o guarda-redes André Correia. Foi o tónico para um domínio total dos campeões nacionais que conseguiram marcar por mais duas vezes, através de Pauleta e Hugo Neves.