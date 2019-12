Detentor Sporting defronta Caxinas na quarta ronda da Taça de Portugal de futsal

O Sporting, detentor do título, vai defrontar o Caxinas, da segunda divisão, na quarta ronda da Taça de Portugal masculina, enquanto o Benfica vai medir forças com os Vinhais, igualmente do segundo escalão, ditou hoje o sorteio.

Numa eliminatória que já conta com todos os 14 clubes da primeira divisão, quer Sporting quer Benfica vão disputar os respetivos encontros fora de portas, agendados para o dia 21 de dezembro.

Na última edição, em Gondomar, os leões, orientados por Nuno Dias, ergueram o troféu ao derrotarem os encarnados, de Joel Rocha, numa final decidida através do desempate por grandes penalidades (3-2), após uma igualdade a cinco golos.