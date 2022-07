Diego Cavinato renova com Sporting: «Já é a minha segunda pele»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O ala Diego Cavinato, de 37 anos, renovou o contrato com o Sporting, tal como Record já adiantara , e prepara-se para cumprir a oitava época nos leões, revelou este sábado o clube campeão nacional de futsal.

"Diego Cavinato vai continuar a vestir de verde e branco. O ala de 37 anos, que já soma 22 títulos no palmarés desde que chegou a Alvalade, renovou este sábado o contrato que o liga ao Sporting e vai cumprir a oitava época seguida de leão ao peito em 2022/2023", pode ler-se na nota publicada no site do clube.

Cavinato, que já acumulou duas UEFA Futsal Champions League, cinco campeonatos nacionais, cinco Taças de Portugal, quatro Taças da Liga, três Supertaças e três Taças de Honra, reconhece que "era difícil imaginar melhor", mas diz que quer "sempre mais".

"O Sporting já é a minha segunda pele. Sou muito agradecido a todas as pessoas do clube que me ajudaram, estar aqui é um privilégio, uma honra e, acima de tudo, uma responsabilidade", afirmou à Sporting TV.

O internacional italiano acrescentou ser "uma honra" representar o Sporting, mas também revelou saber "da responsabilidade que representa vestir a camisola".

Na temporada que agora chegou ao fim, o ítalo-brasileiro somou 39 golos em 48 jogos e ajudou os leões a vencerem todas as competições a nível nacional.