Direção do Leixões suspende atividades no Pavilhão da Biquinha

O Leixões reagiu em comunicado às agressões verificadas na quinta-feira por um grupo de indivíduos à equipa de futsal do clube, no Pavilhão da Biquinha. A direção leixonense repudiou o sucedido e informou que vai "suspender por tempo indeterminado a atividade" naquele pavilhão, referindo ainda que vai exigir a "punição" dos cerca de 20 indivíduos que invadiram o treino da equipa de futsal do Leixões.





"O Leixões Sport Club vem por este meio repudiar de forma veemente as agressões a atletas e staff registadas na noite de ontem, dia 2 de Janeiro, no decorrer do treino das equipas de Juniores e Seniores Masculinos de Futsal realizado no Pavilhão Municipal da Biquinha.O Leixões Sport Club pugna pela defesa dos valores humanos, os quais se sobrepõe sempre aos desportivos, pelo que, não pactua com atos de vandalismo e violência gratuita, os quais, deixaram sequelas físicas e psicológicas nas equipas presentes, bem como, no seio da modalidade e clube.Assim, perante o ocorrido, a Direção do Leixões Sport Club, tomou a decisão de suspender por tempo indeterminado a atividade desenvolvida no espaço destacado e atribuído pela Empresa Municipal Matosinhos Sport ao nosso clube.Importa destacar que o Leixões Sport Club conta nas suas fileiras com vários atletas oriundos do lugar da Biquinha e um significativo número de associados e simpatizantes. Sabemos que se trata de um episódio isolado ocorrido num local que respira Leixões – "Leixões é Biquinha e Biquinha é Leixões" – e por esse motivo, não tomamos a parte pelo todo.Não obstante, no sentido de pugnar pela defesa e honra dos nossos atletas e staff e consequentemente da instituição, tomaremos todas as diligências para apurar cabais responsabilidades pelo sucedido e não deixaremos de exigir a punição de quem agiu desta forma absolutamente lamentável.Por fim, não vamos deixar que este triste e lamentável acontecimento nos demova da nossa luta e objetivo, pelo que, a nossa equipa entrará em campo esta noite para a realização do jogo com a Urbanização de Areia, às 22.15 horas, no Pavilhão Municipal da Senhora da Hora, com vontade férrea de ganhar.Pedimos a todos os leixonenses que neste momento crítico apoie a Armada do Mar."