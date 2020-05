Divanei renova com o Portimonense

O ala Divanei, de 35 anos, vai continuar a representar o Portimonense em 2020/21. O jogador chegou ao Algarve em janeiro último, participando em quatro jogos (três golos) com a camisola alvinegra.



Antigo jogador do Sporting, do CSKA de Moscovo e do Kairat Almaty, Divanei, atualmente com 35 anos, é um dos mais titulados futsalistas a atuar em Portugal, tendo conquistado uma UEFA Futsal Cup, um Mundial de Clubes e, por cinco vezes, o campeonato português, entre outros troféus.



Esta é a quinta renovação anunciada pelo Portimonense, depois de Filipe Soares, Pedro Senra, André Rochato e Caio Ruiz.



O regresso de Júnior, que serviu o Portimonense em 2018/19, ajudando o clube a chegar pela primeira vez à 1.ª Divisão, e que na última época representou o Viseu 2001, é uma forte possibilidade.