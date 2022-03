Divulgada a convocatória da Seleção Nacional para o Europeu feminino de futsal

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O selecionador nacional, Luís Conceição, divulgou esta segunda-feira as convocadas para a fase final do Europeu de futsal feminino.A segunda edição da prova volta a realizar-se no Pavilhão Multiusos de Gondomar, entre os dias 25 e 27 de março. Recorde-se que Portugal é vice-campeão em título e vai defrontar a Rússia na meia-final. A Espanha, que conquistou o troféu em 2019, vai lutar pela outra vaga na final frente à Ucrânia.O formato da competição está, contudo, sujeito a alterações, devido ao conflito armado entre Rússia e Ucrânia.Guarda-redes - Ana Catarina (Benfica), Odete Rocha (Nun'Álvares) e Marta Costa (Benfica);Ala - Cátia Morgado (Nun'Álvares), Pisko (Nun'Álvares), Sara Ferreira (Benfica), Loira (Nun'Álvares), Taninha (Nun'Álvares), Carolina Pedreira (Sporting) e Carolina Rocha (Novasemente)Universal - Ana Azevedo (Vermoim) e Fifó (Città de Falconara)Fixo - Inês Fernandes (Benfica)Pivot - Carla Vanessa (Nun'Álvares), Janice Silva (Città de Falconara)