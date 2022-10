‘Doutor’ Jorge Braz já foca a conquista de um novo Mundial

Jorge Braz voltou às origens e foi homenageado em Vila Real, onde o selecionador nacional de futsal estudou, lecionou e começou a sua carreira como treinador. O momento foi solene, uma vez que Jorge Braz recebeu o grau de Doutoramento Honoris Causa pela Universidade de Trás-Os-Montes e Alto Douro (UTAD) numa Aula Magna repleta de amigos do campeão do Mundo e Europeu de futsal."Esta é a maior honra da minha vida e o meu mais profundo orgulho", vincou o homenageado visivelmente emocionado quando fez questão de dedicar "este inesquecível momento" à sua mulher e filha, ambas presentes na cerimónia.Já no final do chamado ‘porto de honra’, Jorge Braz falou também do momento atual, assumindo obviamente uma nova candidatura de Portugal à conquista do próximo Mundial."Estamos na primeira fase, temos seis pontos em dois jogos e queremos chegar aos 12 e ir para a fase de Elite. O percurso é este e temos de olhar sempre no que há para conquistar. O sonho continua e vamos à procura de mais uma conquista. A Taça de campeão da Europa já tem um parceira e falta a parceira da outra", ironizou, colocando claramente o foco no próximo objetivo de carreira, depois de já ter conquistado dois Europeus, um Mundial e a mais recente primeira edição da finalíssima Intercontinental.Ainda no decurso da cerimónia protocolar, Jorge Braz registou sentir-se "orgulhosamente transmontano", ele que nasceu em Edmonton, no Canadá, mas foi criado desde menino em Valpaços e ficou para sempre um adepto ferrenho do Chaves, clube que chegou a representar enquanto guarda-redes."Receber este Doutoramento representa um sentimento de gratidão imenso. A UTAD e a região ‘detrás das pedras’, como orgulhosamente apelido, foram decisivas no meu percurso profissional e humano", lembrou ainda Jorge Braz sem se esquecer de mencionar todos os que lhe marcaram a carreira até ao momento, incluindo Orlando Duarte, antigo selecionador nacional de futsal e até José Venancio López, antigo selecionador e agora diretor técnico do futsal espanhol, alguém que enquanto adversário "depressa passou a ser um grande amigo" e também ele presente na plateia, onde pontificavam igualmente João Benedito e Bebé, antigos guarda-redes de futsal.Fernando Gomes, presidente da FPF, foi o padrinho de Jorge Braz na cerimónia e vincou o percurso daquele que considera ser "o melhor treinador da história do futsal e que ainda o será por muitos mais anos"."Jorge Braz é um vencedor crónico e um líder inato. Não perde um jogo desde 2016 e nenhum treinador tem mais vitrinas ocupadas na Cidade do Futebol", reforçou ainda Fernando Gomes.Seguindo o protocolo da cerimónia, Tiago Brandão Rodrigues, agora deputado e antigo Ministro da Educação, foi convidado para a cerimónia como elogiador do padrinho Fernando Gomes a quem apelidou de "cúmplice ativo na construção do trajeto de Jorge Braz e na transformação de Portugal na maior potência Mundial do futsal".Já Emídio Gomes, reitor da UTAD, manifestou o "orgulho da região e da Universidade em homenagear alguém que "enquanto docente e treinador da UTAD revolucionou a sua modalidade de eleição e depois conseguiu elevar o futsal nacional a um patamar de excelência".