Duarte Correia vai encontrar o amigo do Benfica: «O Lúcio vai ter de levar uma boa porradinha»

O Ferreira do Zêzere está a ser uma boa surpresa nesta Liga Placard e Duarte Correia também. O jovem de 19 anos encontra-se emprestado pelo Sporting e a fazer o caminho que já tantos craques fizeram para, depois, conseguir impor-se na equipa de Nuno Dias. Este domingo tem um teste de fogo diante do Benfica. Jogar contra um grande é sempre especial, mas será ainda mais porque o fixo/ala terá pela frente um grande amigo.

"O Lúcio vai ter de levar uma boa porradinha, que também precisa. Vou tentar acertar nele", começou por dizer, entre gargalhadas, acrescentando: "É o meu mano, dos melhores amigos que conheci no futsal!" Estes dois jogadores estarão ligados para sempre pelo título europeu de sub-19 ganho este verão (ver peça à direita), mas, agora, em lados contrários, "vai ser engraçado". "Pela qualidade que ele tem, preferia que jogasse na minha equipa. Os duelos? Serão mais difíceis para mim porque eu não poderei arriscar muito, mas garanto que o vou apertar", referiu, analisando o que um bom resultado contra o Benfica pode significar: "As possibilidades não são grandes, mas existem. Ganhar ao Benfica dava ainda mais confiança e iria impor bastante respeito aos nossos adversários."

Pela primeira vez fora de casa, Duarte Correia revela que os primeiros tempos em Ferreira do Zêzere foram um desafio. "Estar longe dos meus pais, da minha irmã... Sinto um bocado essa diferença, aqui estamos sozinhos. Por exemplo, lá tinha a comidinha logo na mesa assim que chegava do treino", referiu, lembrando os tempos recentes em que, 4 ou 5 vezes por semana, fazia ‘piscinas’ na A8 entre as Caldas da Rainha e Lisboa atrás do sonho: "Era duro, mas fazia-se bem porque era o Sporting, o clube do coração. Corria por gosto! A certa altura da temporada já me sentia exausto mentalmente, já chegava ao treino cansado, mas dei sempre tudo de mim e acabou por correr tudo bem."

Merlim é inspiração e Erick a referência

Foi a "jogar à bola em casa, de dia, de noite, com sol ou com chuva", que cresceu o bichinho do futsal em Duarte e, com o decorrer dos anos, a ‘coisa’ começou a ficar séria. Depois apareceram os mágicos que o fizeram sonhar. "Quando era puto, o Merlim era a minha inspiração, pela beleza com que jogava. E ainda joga assim. Mas a referência é o Erick. Monstro! Tive a sorte de o conhecer e tenho um pouco dele. Com menos pés, mas a raça e o querer estão sempre lá", atirou.

Título europeu foi da qualidade e da superação

Em setembro passado, a Seleção de sub-19 fez história ao ganhar o Campeonato da Europa. Duarte Correia foi parte ativa nesse feito e define essa conquista em duas palavras: qualidade, porque sem ela era impossível vencer, e superação. "Superei-me todos os dias! Posso dizer que já ganhei aquilo, mas é pouco para o que ainda ambiciono. Fica o sacrifício, a força que tive nesse ano e um orgulho enorme", afirmou, relembrando a longa preparação para esse torneio: "Tivemos um mês de estágio, sempre com a mesma rotina e com as mesmas pessoas. Ao início até nos fartamos, ficamos fartos de ouvir o gajo que está ao nosso lado, mas depois acaba e sentimos falta disso. Uma semana depois já queria fazer tudo outra vez!"