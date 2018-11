Duas estreias e dois regressos na convocatória da seleção de futsal

Pauleta e Tiaguinho estrearam-se esta sexta-feira nos convocados do selecionador português de futsal, Jorge Braz, numa lista em que se destacam ainda os regressos de Fernando Cardinal e André Galvão.Os pivôs Cardinal, do Sporting, indisponível nos últimos dois anos, devido a lesão, e André Galvão, do Viseu 2001 e com apenas duas internacionalizações, em 2012, são algumas das novidades e os únicos regressos da lista, na qual não se encontra Ricardinho.As novidades para os dois jogos de preparação diante da congénere ucraniana são os alas Pauleta, do AD Fundão, e Tiaguinho, do Sporting de Braga, presenças habituais nas convocatórias dos sub-21 e que têm agora a chance de se mostrar ao mais alto nível.Os campeões europeus de futsal defrontam a Ucrânia em dois encontros particulares, a realizar em Rio Maior, nos dias 04 e 05 de dezembro, com vista à preparação da fase de qualificação para o Campeonato do Mundo de 2020, na Lituânia.André Sousa (Sporting) e Vítor Hugo (Sporting de Braga): Erick Mendonça (AD Fundão), André Coelho (Benfica) e Nilson (Sporting de Braga): Fábio Cecílio (Benfica): André Galvão (Viseu 2001) e Cardinal (Sporting): Pany (Sporting), Márcio (AD Fundão), Mário Freitas (AD Fundão), Pauleta (AD Fundão), Pedro Cary (Sporting), Tiaguinho (Sporting de Braga) e Tiago Brito (Benfica)