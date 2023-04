Duas novidades na convocatória de Jorge Braz para os jogos com Itália

Os estreantes Diogo Santos (Sporting) e Edmilson Sá (AD Fundão) são as novidades na lista de convocados divulgada esta quarta-feira pelo selecionador português de futsal para os jogos de preparação com a Itália. Jorge Braz chamou 15 jogadores para os dois encontros agendados para Vila do Conde, para os próximos dias 14 e 16, inseridos na preparação da equipa das quinas para a participação na Ronda de Elite de acesso ao Mundial de 2024.Entre os eleitos de Jorge Braz, destaque para as estreias absolutas dos alas Diogo Santos (Sporting) e Edmilson Sá (AD Fundão), mais conhecido por 'Kutchy', em convocatórias da seleção principal.O sorteio da Ronda de Elite de acesso ao Campeonato do Mundo de 2024 está marcado para 8 de junho.Edu (Viña Albali Valdepeñas) e André Correia (CR Leões Porto Salvo);: Gonçalo Sobral (SL Benfica) e André Coelho (FC Barcelona);Afonso (SL Benfica);: Erick (Sporting CP) e Fábio Cecílio (SC Braga/AAUM)Pany (Sporting CP), Diogo Santos (Sporting CP), Silvestre (SL Benfica), Bruno Coelho (SL Benfica), Tiago Brito (SC Braga/AAUM) e Kutchy (AD Fundão)Zicky (Sporting CP) e Neves (Sporting CP).