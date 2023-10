Edu Sousa: «A Arménia tem jogadores de grande qualidade»

O guarda-redes Edu Sousa considera existir grande evolução no futsal europeu, uma das razões pelas quais entende que a qualificação para o Mundial de 2024 será decidida no grupo de Portugal até ao último momento.

"A qualificação será decidida até ao último jogo, certamente. Temos um grupo muito difícil, as equipas são equilibradas do ponto de vista qualitativo. Houve grande evolução no futsal europeu. O nosso principal objetivo é fazer seis pontos nestes dois jogos com a Arménia para continuar a lutar pelo apuramento direto para o Mundial'2024", considerou o internacional luso.

Portugal lidera o grupo E da ronda de elite de apuramento, com seis pontos, mais três que Finlândia e Geórgia, enquanto a Arménia, que defronta na sexta-feira em Erevan (16h00 de Lisboa) e a 11 de outubro, na Póvoa de Varzim, ainda não pontuou.

"Sabemos que vamos ter dois encontros muito difíceis com a Arménia. Vamos encarar estes jogos com máxima seriedade para alcançarmos seis pontos e deixar a qualificação para o Mundial encaminhada. Todos os jogadores estão com o foco e o compromisso no máximo", acrescentou o guarda-redes.

Portugal tem esta quarta-feira uma dupla sessão de treinos em Erevan, na preparação do jogo da terceira jornada na capital da Arménia.

Para Edu Sousa, que soma 31 internacionalizações, é importante olhar para a capacidade do adversário em jogador com guarda-redes avançado, tal como o pivô Hugo Neves já tinha sublinhado na terça-feira, como das características mais fortes dos arménios.

"É uma equipa dura, tem jogadores de grande qualidade, jogam em grandes campeonatos como o russo e o espanhol. Apostam muito na subida do guarda-redes, o Luan Muller tem muita qualidade com os pés e fazem muito 5x4. Temos de estar 100% focados em todos os momentos do jogo", alertou Edu Sousa.

Neste apuramento, os vencedores dos grupos garantem a qualificação direta para a fase final do Campeonato do Mundo, que será disputada no Uzbequistão, e os quatro melhores segundos classificados qualificam-se para um play-off, do qual sairão os últimos dois qualificados europeus.

A seleção portuguesa é campeã mundial em título, conquistado em 2021, e bicampeã europeia, com títulos alcançados em 2018 e 2022.