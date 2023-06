Edu Sousa assina pelo ElPozo Múrcia

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O guarda-redes internacional português de futsal Edu Sousa é reforço do ElPozo Múrcia, num acordo válido para as duas próximas épocas, informou esta terça-feira o clube espanhol.

Edu Sousa, de 26 anos, chega ao ElPozo proveniente dos também espanhóis do Viña Albali Valdepeñas, que representou nas últimas quatro épocas, naquele que foi o seu quarto clube em Espanha, onde jogou desde sempre.

O jogador, natural de Mirandela, começou nos juniores do CD Debabarrena, seguindo-se o Zierbena FS, o Osasuna Magna, por último, o Valdepeñas.

Edu Sousa, que em 2019/20 foi eleito o melhor guarda-redes da Liga espanhola, conta com 30 internacionalizações por Portugal, seleção pela qual conquistou o título europeu de 2021 e a finalíssima intercontinental em 2022.