Edu Sousa eleito o melhor guarda-redes do campeonato espanhol

A Liga Nacional de Fútbol Sala (LNFS) anunciou esta terça-feira que Edu Sousa, futsalista português do Valdepeñas, foi o melhor guarda-redes do campeonato espanhol em 2019/2020.





Edu superou a concorrência de Jesús Herrero (Inter Movistar) e Juanjo (Barcelona), tornando-se no primeiro jogador do Valdepeñas a ser distinguido com o prémio, logo na primeira época ao serviço do clube, onde realizou 30 jogos e apontou 1 golo.