Edu Sousa renova com o vice-campeão espanhol

O guarda-redes internacional português Edu Sousa renovou contrato com o Valdepeñas por mais três épocas, até 2022/23, informou esta terça-feira o clube vice-campeão espanhol de futsal.

"O jogador português continuará a ser 'azulão' por mais três épocas", indica o clube na sua página oficial.

O guarda-redes, de 23 anos, é o habitual titular da baliza do Valdepeñas e disputou a final da Liga espanhola na última semana, empatando com o Inter Movistar (3-3), sem que Ricardinho fosse utilizado nos campeões.

O empate foi suficiente para o Inter conquistar o título, devido ao facto de estar em primeiro lugar no momento de suspensão da fase regular, devido à covid-19, e com a fase final a decorrer a partir dos quartos de final e a um único jogo.

Na carreira, Edu Sousa fez o percurso desde os juniores em Espanha, no Debabarrena, chegando a sénior e vestindo também as camisolas do Zierbena e Osasuna, antes de se transferir para o Valdepeñas na última época.