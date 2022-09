Edu Sousa: «Só eu sei o que passei em casa a ver o Mundial e o Euro»

A vida dá muitas voltas e que o diga Edu Sousa. O guarda-redes falhou a conquista do Mundial'2021 e o Euro'2022 por ter testado positivo à Covid-19 em ambas as situações. Agora, sem interferências externas, vestiu a capa de herói, defendeu dois penáltis e contribuiu de forma decisiva para Portugal vencer a Finalíssima frente a Espanha."Tive má sorte nestas duas últimas competições, mas é a vida, temos de olhar para a frente. Tenho a sorte de ainda ser jovem e ainda há muitas competições que vou estar cá a representar a minha seleção. Só eu é que sei aquilo que passei aquilo que passei em minha casa a ver o Mundial e o Euro. Estou muito feliz por ter ajudado a nossa seleção", confessou o guarda-redes de 26 anos.Sobre o momento dos penáltis e, especialmente, sobre o episódio vivido na quadro instantes antes das grandes decisões, em que Jorge Braz disse na palestra que "este [Edu Sousa] não perde um jogo nos penáltis"."O herói acho que somos todos. Acho que cada um deu o máximo para conquistar esta taça e a frase do Jorge Braz é mesmo para mim. No dia anterior já estávamos a brincar com isso. Ele já me tinha visto em duas ou três decisões por penáltis e eu nunca tinha perdido. Ele mostrou logo confiança em mim e disse-me que se o jogo acabasse nos penáltis eu ia defender e que tinha total confiança em mim de que não íamos perder. Por sorte, assim foi", revelou o guardião, mostrando tranquilidade no derradeiro momento: "Eu sabia que o André Sousa ia jogar o jogo e que os penáltis eram para mim. Por isso, no momento em que chegámos ao prolongamento, e sabemos que no futsal é complicado passar-se alguma coisa no prolongamento, comecei a preparar-me mentalmente para os penáltis. Foi um 50/50. Alguns conhecia, outros foi o que o momento me disse. Há jogadores que jogaram comigo muitos anos, outros que já me bateram penáltis na liga espanhola."A jogar atualmente no Valdepeñas, de Espanha, Edu Sousa não esconde a satisfação pelo triunfo, mas reitera o respeito pelo país onde joga. "Sempre disse que tenho muito respeito pelo futsal espanhol, vivi metade da minha vida em Espanha, fiz minha carreira toda em Espanha, por isso vou ter sempre aquele respeito e admiração pelo futsal espanhol. Mas sou português e ganhar a Espanha é sempre um objetivo", rematou o internacional por Portugal em 25 ocasiões.