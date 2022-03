Emídio Rodrigues e a derrota com Espanha: «Temos de tentar cometer menos erros»

A Seleção Nacional de futsal de sub-21 perdeu esta terça-feira, por 2-3, no primeiro de dois jogos particulares com a Espanha. Em declarações no final da partida, o treinador Emídio Rodrigues sublinhou o duelo "muito equilibrado", assumindo que apesar do resultado menos positivo, que este foi "um bom teste" para Portugal."Foi um jogo muito equilibrado, um bom teste, pese embora não tenhamos entrado bem no jogo sofrendo um golo logo na fase inicial, o que desestabilizou um bocadinho a equipa. No entanto, a reação da equipa foi boa e penso que os atletas estiveram dentro do que se pretendia. Agora é tentar já fazer melhor amanhã. Estivemos a perder 3-0, mas o jogo estava equilibrado, apesar do resultado. Foi extremamente competitivo e tivemos momentos muito positivos. Temos de tentar cometer menos erros e ser mais eficazes", disse o técnico luso, em declarações citadas pelo site oficial da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).Já o pivô Hugo Neves lamentou o golo "no primeiro minuto de jogo", afirmando que o resultado "acaba por pesar um pouco" nos jogadores. "A derrota acaba por pesar um pouco, mas foi um jogo de igual para igual. Acabamos por sofrer um golo no primeiro minuto de jogo, mas fomos atrás do resultado e acabamos por ser superiores, no entanto, não deu para outro resultado. Temos de pensar já no próximo jogo e ver no que podemos melhorar para amanhã podermos por isto em jogo. Qualidade nós temos", reiterou.E prosseguiu:"É bom estar aqui porque nos ajuda a crescer individualmente e coletivamente, porque estamos a jogar com uma seleção forte e é bom para o futuro."