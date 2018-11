Emídio Rodrigues reforça estrutura técnica da seleção portuguesa

O técnico Emídio Rodrigues, que treinou dois clubes do principal escalão de futsal, vai reforçar a estrutura técnica da seleção portuguesa da modalidade, dirigida por Jorge Braz, informou esta terça-feira a Federação Portuguesa de Futebol na sua página oficial."Temos a possibilidade de trabalhar com os melhores e de poder contribuir num contexto diferente. Existe um grande trabalho de preparação e observação de jogos que é preciso fazer e nos leva a ter uma ideia muito precisa do valor dos jogadores e daquilo que teremos de trabalhar nos curtos períodos de tempo em que estaremos com eles", referiu o treinador, que orientou clubes do escalão distrital da Associação de Futebol de Viana do Castelo, em declarações à página oficial da Federação.O selecionador nacional, Jorge Braz, destacou que Emídio Rodrigues é "um técnico extremamente experiente e competente".O técnico, de 41 anos, foi entre 2008 e 2014 selecionador distrital de futsal da Associação de Futebol de Viana do Castelo e treinou as formações do GD Boticas e mais recentemente o Modicus da I Liga de futsal.