Encarnados a todo o gás para o dérbi

Dezoito! A temporada perfeita do Benfica na Liga SportZone continua e, desta vez, a vítima foi o Viseu 2011, que não conseguiu contrariar a superioridade das águias, tendo saído do Pavilhão Fidelidade com uma pesada derrota, por 8-1. Sendo assim, os encarnados vão chegar ao dérbi da próxima semana com, pelo menos, cinco pontos de vantagem em relação ao Sporting, que hoje visita o Quinta dos Lombos.A estratégia do Viseu 2011 para esta partida estava bem definida: fechar bem os caminhos para a sua baliza e adiar ao máximo o golo das águias, de modo a enervar a equipa orientada por Joel Rocha. No entanto, esse plano saiu ‘furado’ porque, com apenas três minutos no relógio, já o Benfica liderava, por 2-0, com Miguel Ângelo a desbloquear o caminho da vitória com duas finalização de grande qualidade. Com dois golos num tão curto período, toda a pressão que poderiam sentir antes do dérbi saiu de cima dos encarnados, que, a partir desse momento, construíram uma vitória tranquila, tal como já fizeram muitas vezes ao longo desta temporada. Ainda antes da metade da primeira parte, Tiago Brito fez o terceiro e um golo de Russo na própria baliza deu ainda mais expressão ao marcador. Mesmo com os três pontos praticamente garantidos, o Benfica não tirou o pé do acelerador e Fernandinho só teve de encostar para o 5-0. Com muitas dificuldades para sair para o ataque, a equipa comandada por Paulo Fernandes teve uma oportunidade e aproveitou-a, com Russo a dar uma pequena alegria aos poucos adeptos que viajaram de Viseu para apoiar a sua equipa.Na segunda parte, o Benfica não baixou o ritmo e continuou, incessantemente, em busca de mais. Tiago Brito, Fits e Fernandinho marcaram os golos que ditaram o 8-1 final e mais uma vitória para as águias, que continuam isoladas na liderança da Liga SportZone. Agora segue-se a visita ao Pavilhão João Rocha, naquele que será o grande teste à série vitoriosa do Benfica.