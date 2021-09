Ensaio final para a Seleção com Paraguai

A Seleção Nacional de futsal disputa hoje, às 19 horas, em Viseu, o último jogo de preparação para o Mundial. O adversário é o Paraguai e o adjunto José Luís Mendes quer ver a equipa portuguesa responder melhor do que no triunfo (2-1) de anteontem.

“Será um momento de elevada dificuldade e nós queremos dar uma resposta ainda melhor do que demos ontem [anteontem], para chegarmos bem preparados ao Mundial”, afirmou o técnico, acrescentando: “A próxima semana servirá para refinar algumas coisas que poderão não estar tão bem dentro daquilo que pretendemos. Amanhã [hoje] iremos ter outros indicadores após o jogo com o Paraguai, que nos vão ajudar a planear a última semana antes de iniciarmos o Mundial.” A estreia de Portugal será no dia 13 diante da Tailândia.