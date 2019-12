Entrada demolidora na base do sucesso do Sporting

O Sporting resolveu a questão frente ao Modicus graças a uma primeira parte fortíssima, como atesta a vantagem confortável (4-0) ao intervalo. Cavinato abriu as contas ao encostar ao segundo poste após bom trabalho de Cardinal, com João Matos a assinar depois um grande momento: Deo bateu um canto e o capitão dos leões rematou forte e colocado, de longe.

O ritmo baixou um pouco e só se voltaram a ver golos perto do intervalo, com Taynan a fazer o 3-0 na recarga a um remate acrobático de Pauleta à trave. No minuto seguinte Taynan bisou, novamente numa recarga oportuna, desta vez após uma tentativa de Deo.

O Modicus regressou dos balneários com outro atrevimento, tendo Joel Queirós e Willian reduzido para 4-2 e apostado depois no guarda-redes avançado. Contudo, o Sporting acabou por aproveitar o facto de a baliza adversária estar deserta para decidir o assunto, aos 39 minutos, através de Cardinal. O veterano Joel Queirós ainda bisou antes do apito final, fechando as contas no 5-3 a favor dos leões.