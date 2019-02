Equipa feminina do Benfica empata em Espinho

Pela primeira vez em 2018/19... o Benfica não ganhou. O campeão em título, que venceu a 1ª fase na Zona Sul só com vitórias (14) e o Novasemente (vencedor da Zona Norte), dois crónicos candidatos ao título, empataram ontem 1-1 em Espinho, na 1ª jornada da fase de apuramento de campeão.

Num jogo disputado apenas uma semana depois da final do Europeu, que contou com cinco jogadoras das águias e duas do Novasemente, os golos foram apontados por duas campeãs olímpicas de sub-19: Fifó (18 anos) abriu o marcador para as águias aos 17 segundos (!) e Carol (19) empatou a 6 minutos do final, depois de dezenas de tentativas travadas pela guardiã Ana Catarina. O Benfica reagiu no fim, mas Wallace também brilhou.

Nos outros jogos: Santa Luzia-Sporting, 4-6; Quinta dos Lombos-Vermoim, 4-2 e Golpilheira-Nun’alvares, 3-1.