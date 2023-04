Erick antevê dificuldades para o segundo jogo com Itália

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Seleção Nacional de futsal volta hoje a defrontar a Itália, às 20 horas, depois da vitória por 3-0, no primeiro jogo de preparação realizado na passada sexta-feira. Erick Mendonça, universal de 27 anos, disse estar à espera de "dois jogos muito difíceis e com pouco tempo de descanso", sublinhando que a Itália pode "tentar surpreender". No entanto, confessou que apenas a vitória importa: "Uma Seleção como a nossa tem que estar sempre pronta para ganhar e tem o dever de vencer em casa. Se estivermos ao mesmo nível de ontem [sexta-feira] poderá cair de novo para o nosso lado."

"O mais importante é fazer com que os estreantes, que são também os mais novos, se sintam em casa, acolhidos e que entrem rapidamente em todo o processo", destacou o atleta do Sporting.





: I.C.