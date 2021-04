Erick faz balanço "bastante positivo" do estágio da seleção portuguesa de futsal

Erick fez esta sexta-feira um balanço "bastante positivo" do estágio da seleção portuguesa de futsal, que prepara o duplo confronto com a Noruega, de apuramento para o Euro'2022, destacando a importância do jogo de treino com a Quinta dos Lombos.

"Foi importante, fundamentalmente para assimilar alguns processos, corrigir alguns erros que nós temos e que são normais, devido a termos muitos atletas de clubes diferentes. Deu para assimilar algumas coisas", afirmou Erick, em declarações divulgadas pela Federação Portuguesa de Futebol.

O 'teste' de quinta-feira com a Quinta dos Lombos, que a seleção venceu por 5-1, marcou o fim da primeira parte do estágio, com os jogadores convocados pelo selecionador Jorge Braz a terem direito a um dia de folga, voltando hoje à noite a concentrarem-se, em Belverde.

"Podemos fazer um balanço bastante positivo destes primeiros dias de trabalhos, que podemos dizer funcionou como uma primeira fase do estágio. Primeiro, porque os jogadores já se vão conhecendo de outros estágios e outros que já jogaram juntos, por exemplo nos sub-21, e com isso torna-se cada vez mais fácil jogarmos juntos", disse o jogador do Sporting.

Portugal defronta a Noruega em 12 e 14 de abril, no Pavilhão Municipal da Torre da Marinha, no Seixal, em duelos a contar para o Grupo 8 de qualificação para o Campeonato da Europa de 2022, que vai decorrer nos Países Baixos.

"Já a partir de amanhã [sábado] continuaremos com o nosso trabalho para atacarmos os dois próximos jogos. O balanço é bastante positivo e agora vamos descansar para reiniciarmos os trabalhos com o foco na Noruega", garantiu Erick, que tem 21 jogos e um golo marcado pela seleção nacional.

O universal, de 25 anos, é um dos cinco jogadores que está em risco de falhar o segundo duelo com a equipa escandinava, caso veja um cartão amarelo, juntamente com Afonso, André Coelho, Edu e João Matos.

A 'equipa das quinas', atual campeã europeia, lidera o Grupo 8, com oito pontos, mais um do que República Checa e Polónia, que partilham a segunda posição, enquanto a Noruega continua com zero.