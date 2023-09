Erick lembra 'pressão' dos adeptos do Sporting: «Até mandaram mensagens à minha mãe...»

Há dois meses no Barcelona, o internacional português Erick abordou esta sexta-feira a troca do Sporting pelo clube catalão e assumiu que a decisão foi a "mais difícil" que teve na sua carreira. Em entrevista ao 'Sport', o fixo de 28 anos lembra até que, numa altura em que o seu futuro estava em dúvida, era 'pressionado' pelos adeptos do Sporting para continuar de uma forma curiosa."Foi a decisão mais difícil da minha carreira desportiva. Não vim sozinho, vim com a minha mulher e filho de dois meses. Quando se anunciou a transferência, a 1 de junho, a minha mulher estava em trabalho de parte. Foi muito difícil. Joguei quatro finais da Champions com o Sporting e ganhei duas. Tinha tudo lá e era muito desejado pelos adeptos. Mudar tudo foi uma decisão muito difícil, mas sou um jogador muito competitivo e muito ambicioso. Vim para a melhor liga do mundo, estou num dos melhores clubes do mundo e quero ganhar tudo", assumiu o internacional português, partilhando depois a forma como os adeptos tudo fizeram para que ficasse no Sporting."Estive dois meses em que não tinha renovado e não tinha assinado pelo Barcelona e os adeptos pressionavam muito. Cada vez que um jogador renovada, diziam perguntavam-me quando era a minha vez. Mandavam mensagens até à minha mãe. Nos jogos, quando a reconheciam, diziam que o Erick não podia sair, à minha mulher o mesmo. Foi muito difícil e custou-me, mas há que seguir em frente", assumiu.No Barcelona, Erick é colega de equipa de André Coelho, que tem sido um apoio importante nesta primeira fase. E até foi o responsável por... arranjar-lhe casa. "Estar num balneário com pessoas que falam a tua língua dá-te outra tranquilidade, mas de todas as formas o André foi o mais importante. Assim que assinei, liguei-lhe e disse que já estava. E ele começou logo a trabalhar para encontrar uma casa. Disse-lhe que não podia vir a Barcelona porque tinha acabado de ser pai e ele disse-me só 'confias em mim? Então vamos em frente'. Ligou-me e disse-me 'a casa é esta'. E acertou!".