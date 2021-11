Erick Mendonça e Afonso Jesus dizem que o dérbi Sporting-Benfica "é o melhor do mundo"

Erick Mendonça e Afonso Jesus, campeões do mundo pela Seleção Nacional e jogadores de Sporting e Benfica, respetivamente, fizeram esta quinta-feira uma espécie de antevisão ao primeiro dérbi da temporada, que será disputado no dia 21 deste mês. Durante uma iniciativa promovida pela marca desportiva que os patrocina, os internacionais portugueses realçaram a qualidade e a dificuldade do dérbi de Lisboa, que na opinião de ambos é "o melhor do mundo"."Será um jogo difícil. Um pouco à margem do que tem sido nos últimos anos. Tudo pode acontecer. Já calhou ganharmos em casa deles nos playoffs e depois perdermos em nossa casa. Acho que se há jogo que é imprevisível - além do desporto em si, que já é muito - é o Sporting-Benfica", referiu Erick Mendonça. "Tenho a certeza de que o dérbi português é o melhor do mundo neste momento. É impossível definir o resultado ou quem vai ser campeão", acrescentou Afonso Jesus.O próximo desafio entre Sporting e Benfica, no entanto, uma novidade "importantíssima", como realça o fixo das águias, já que os adeptos vão estar presentes, num jogo que parece cada vez mais acirrado. O Sporting, campeão em título, e o Benfica, que conquistou o título em 2018/19 - o campeonato de 2019/20 foi interrompido devido à pandemia - somam entre si 24 títulos nacionais, com clara vantagem dos leões: 16 contra 8. Esta época, estão empatados no segundo lugar, com os mesmos 18 pontos, numa Liga Placard que após sete jornadas é liderada pelo Fundão, com 21 pontos.Tendo sofrido um traumatismo no cotovelo direito no início deste mês de novembro, diante do Quinta dos Lombos, Afonso Jesus apareceu com uma proteção no braço, que não impediu o atleta de jogar matraquilhos com os fãs, como estava previsto no evento, e também respondeu com otimismo sobre o regresso. "[O cotovelo] está a ficar bom. Mais uma semaninha ou uma e meia, devo voltar". O fixo do Benfica, que ficou de fora da mais recente convocatória de Jorge Braz - a primeira sem Ricardinho - para dois particulares com a Holanda, certamente não quer perder o grande duelo frente ao Sporting, que será disputado no Pavilhão João Rocha, casa dos leões.