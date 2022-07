Espanha bate Ucrânia e segue para a final do Europeu de futsal feminino

No primeiro jogo das meias-finais do Campeonato da Europa de futsal feminino, a Espanha confirmou o favoritismo e venceu a Ucrânia por 9-0. Com este resultado, a formação orientada por Clàudia Pons fica agora à espera do desfecho do jogo entre Portugal e Hungria para conhecer o seu adversário na final.

Se dúvidas havia em relação à superioridade espanhola, Mayte tratou de as dissipar logo aos 26 segundos. Após uma boa recuperação de bola de Irene, a camisola 5 abriu o marcador a favor de Espanha. A atual campeã da Europa assumiu as despesas do encontro desde cedo e o avolumar do marcador acabou por ser algo natural. Assim, com golos de Luci, Irene Córdoba e Peque, o intervalo chegou com o 4-0 no marcador.

Na etapa complementar, e apesar de Espanha ter gerido o esforço, o fosso entre ambos os conjuntos continuou a aumentar. Já depois de Amelia ter presenteado Ale de Paz com uma assistência primorosa para o 5-0, Luci, María Sanz, Amelia e Irene fizeram os golos que valeram o 9-0 final.

Às 21h30 desta sexta-feira, Portugal defronta a Hungria em busca de disputar uma final ibérica.