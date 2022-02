Espanha carimba duelo com Portugal nas "meias" do Europeu de futsal

A seleção espanhola é a próxima adversária de Portugal no caminho para a final do Euro 2022 de futsal. A Roja era favorita para o duelo dos quartos de final frente à Eslováquia e não desiludiu, vencedo por 5-1 num jogo que acabou por ser tranquilo.O histórico de confrontos é favorável a Espanha, mas nos quartos de final do Campeonato do Mundo, em setembro de 2021, foram os portugueses a levar a melhor (4-2 após prolongamento). Em dezembro, os homens de Jorge Braz perderam dois particulares diante dos espanhóis, incluindo uma pesada derrota por 6-0.Campeã europeia e mundial em título, a Seleção Nacional tinha garantido, ontem, a presença nas meias-finais, com um triunfo por 3-2 diante da Finlândia. O outro confronto é entre Ucrânia e Rússia.O jogo está marcado para a próxima sexta-feira, 4 de fevereiro.