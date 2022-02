Espanha vence Ucrânia e conquista medalha de bronze no Europeu de futsal

A Espanha conquistou este domingo a medalha de bronze no Europeu'2022 de futsal, ao vencer a Ucrânia, por 4-1, no jogo de atribuição do terceiro e quarto lugares, assegurando presença no pódio em todas as edições.

Espanhóis e ucranianos saíram derrotados das meias-finais pelos finalistas Portugal e Rússia, respetivamente, ambos por 3-2, tendo a 'la roja' levado a melhor no encontro que antecedeu o jogo decisivo da prova continental, às 17:30 locais (16:30 em Lisboa).

Um potente disparo de Mellado abriu o marcador aos 11 minutos, a favor da formação espanhola. A Ucrânia igualou aos 17, por Cherniavskyi, a aproveitar uma perda de bola do adversário em zona proibida, mas a Espanha reagiu de imediato, por Solano, aos 18.

A vencer por 2-1 ao intervalo, o conjunto comandado pelo selecionador Federico Vidal conseguiu ampliar a vantagem à passagem do minuto 31, por intermédio de Boyis, e, no minuto seguinte, foi Adolfo a praticamente sentenciar a partida, com tranquilidade.

Recordista de títulos europeus, com sete conquistados em 12 edições, em 1996, 2001, 2005, 2007, 2010, 2012 e 2016, a Espanha nunca ficou abaixo do terceiro lugar, tendo ficado em segundo nas edições de 1999 e 2018 e em terceiro em 2003, 2014 e 2022.

Já a Ucrânia, que nunca venceu o Europeu, soma duas finais perdidas, em 2001 e 2003, perdendo os dois encontros de atribuição do 'bronze' que disputou, em 2005 e 2022.