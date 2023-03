Espanhóis avançam que Sporting já escolheu Henrique Rafagnin para substituir Guitta

O site espanhol 'Relevo' avança que o Sporting escolheu o brasileiro Henrique Rafagnin, jogador do Jaén Paraíso Interior, para substituir Guitta na baliza leonina.Guitta, que termina contrato no final da época, estará a caminho do Ukhta, na liga russa, e os leões foram a Espanha recrutar o seu substituto.Segundo o mesmo site, Henrique Rafagnin termina contrato com o atual clube a 30 de junho, pelo que vai assinar com os leões um contrato válido por dois anos, a custo zero.O jogador, de 30 anos, chegou a Espanha em 2021 proveniente do Foz Cataratas Futsal, não aceitou a proposta de renovação do Jaén Paraíso Interior, preferindo, em contrapartida, mudar-se para o Sporting.