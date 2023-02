Espanhóis dizem que Erick já tem acordo com o Barcelona e vai deixar o Sporting

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Erick Mendonça vai mesmo deixar o Sporting e reforçar o Barcelona no final da temporada. A notícia é avançada pelo jornal espanhol 'Relevo', que garante que o clube catalão chegou a acordo com o internacional português para um contrato de três épocas.

O universal, de 27 anos, termina contrato com o Sporting no final da época. A confirmar-se a ida para o Barça, terá como companheiro de equipa o também português André Coelho. Formado entre o Quinta dos Lombos e o clube de Alvalade, Erick esteve duas épocas cedido ao Fundão até ingressar definitivamente no Sporting em 2018/19.



É uma das figuras da equipa de Nuno Dias e também da Seleção Nacional, pela qual se sagrou campeão mundial e bicampeão europeu. Esta época, Erick leva 4 golos em 25 jogos.