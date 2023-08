"Estas gajas são umas chatas": árbitro de futsal acusado de utilizar linguagem imprópria

É, possivelmente, um dos casos mais inusitados. Um árbitro de futsal foi acusado de utilizar linguagem imprópria num jogo de futsal feminino, entre o Maia e o Gafanha. Segundo se pode ler no acórdão publicado pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, o árbitro Tiago Cadete disse, através do intercomunicador, "estas gajas são umas chatas, sempre a reclamar".Tais palavras foram audíveis no pavilhão, sobretudo pela treinadora do Maia, Sofia Ferreira, que "ficou indignada e questionou o árbitro principal, por diversas vezes, sobre o que é que ele tinha dito". Para além deste episódio, o árbitro em questão protagonizou outros dois momentos peculiares. Primeiro comentou junto do técnico do Gafanha que "aturar gajas é mesmo do c******" e, mais tarde, quando uma jogadora estava caída no chão, proferiu as seguintes palavras: "Vá deixa-te de merdas e levanta-te."Por sua vez, o arguido alegou estar "a ser vítima de uma evidente e grave perseguição da qual desconhece o motivo", que teve origem "na discordância da Denunciante sobre uma decisão de jogo". Refira-se que o Conselho de Disciplina decidiu julgar totalmente improcedente a acusação e, em consequência, absolver Tiago Cadete.