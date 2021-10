Euro'22: Portugal enfrenta Holanda, Ucrânia e o vencedor do playoff entre Sérvia e Bielorrússia

Portugal ficou a saber que vai ter Holanda, Ucrânia e o vencedor do playoff entre Sérvia e Bielorrússia pela frente no grupo A do Campeonato da Europa de futsal, que se arranca a 19 de janeiro do próximo ano, na Holanda.





A defesa do título da Seleção Nacional arranca dia 19 de janeiro frente a Sérvia ou Bielorrússia, seguindo-se o confronto com a Holanda (dia 23) e, por fim, fecha a fase de grupos contra Ucrânia (dia 28).Jorge Braz esteve presente na cerimónia e 'entregou' o troféu de campeão, mas prometeu que vai dar tudo para o reconquistar."Muitas seleções vão querer conquistar este título e nós somos uma delas. Vamos fazer tudo por tudo para voltar a levá-lo para casa", começou por dizer o selecionador nacional, lembrando as alegrias de 2018: "A melhor memória é o apito final do último jogo. Vieram muitas emoções ao de cima, todo o nosso trabalho foi recompensado."Eis os grupos completos:HolandaSérvia ou Bielorrússia*UcrâniaPORTUGALCazaquistãoItáliaEslovéniaFinlândiaRússiaPolóniaEslováquiaCroáciaGeórgiaEspanhaAzerbaijãoBósnia & Herzegovina*Vão disputar o playoff