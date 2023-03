Europeu: Ana Catarina assume "desilusão" após derrota com Espanha mas aponta ao pódio

Depois da derrota com a Espanha na meia final, Portugal discute amanhã o 3.º lugar no Europeu de futsal feminino contra a anfitriã Hungria, a partir das 16 horas (hora portuguesa).





Na antevisão à partida, Ana Catarina assumiu que o grupo sente "uma enorme desilusão" mas quer lutar pelo pódio. "Tudo apontava para que chegássemos à final, que à terceira fosse de vez. Não foi. Agora vamos lutar por outro objetivo. É difícil, estamos extremamente desiludidas e abatidas, mas vamos lutar pelo terceiro lugar e conquistá-lo", disse, ao site da FPF.A guarda-redes, de 30 anos, diz que é preciso "não repetir os erros" do duelo com as espanholas contra as magiares. "Ainda estamos a tentar digerir tudo o que se passou ontem. Estamos a tentar encontrar respostas para os problemas que surgiram, para o facto de as coisas não nos terem corrido como planeávamos e pelo resultado não ter sido o que desejávamos", explicou.