Europeu sub-19: Diogo Santos ambiciona “trazer a taça”

A Seleção sub-19 de futsal estreia-se amanhã, diante da Polónia, no segundo Europeu da história e Diogo Santos acredita que a equipa das quinas vai dar "uma boa resposta" e ser capaz de lutar pelo título na competição que decorrerá em Jaen (Espanha). Depois de uma preparação "muito intensa" em Rio Maior, o ala afirma que o "primeiro objetivo é passar a fase de grupos", mas garante que o objetivo final "é trazer a taça" e fazer melhor do que em 2019, quando Portugal ficou pelas meias-finais. "Não vamos queimar etapas, primeiro temos de passar o grupo e depois pensar na meia-final e, se lá chegarmos, à final, mas estamos prontos para competir", sustenta o jogador do Sporting.Apesar das baixas de Lúcio Rocha e Carlos Monteiro durante o estágio, o grupo está "forte e muito unido em torno do mesmo propósito". "Foi um choque, porque são dois dos nossos melhores jogadores, mas somos uma grande família e estamos mais unidos a cada dia que passa. Além disso, temos uma grande responsabilidade em representar a Seleção Nacional", afiança o leão, que já só pensa na estreia com os polacos. "O primeiro jogo é o acumular de nervosismo, mas com o decorrer da partida a ansiedade desaparece e podemos desfrutar do momento."